ظهران الجنوب 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأوضح المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب , استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.وقال عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي المهندس معيض آل شائع : إن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، في برامج الحاسب الآلي والكهرباء وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .// انتهى //20:03ت م0195