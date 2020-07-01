عام / المعهد الصناعي بظهران الجنوب يستمر في استقبال طلبات القبول ببرامجه
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
ظهران الجنوب 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
أوضح المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب , استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.
وقال عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي المهندس معيض آل شائع : إن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، في برامج الحاسب الآلي والكهرباء وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .
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