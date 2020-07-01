جيزان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسينظم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع وزارة الصحة غدًا ، حملة للتبرع بالدم ، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .وتستمر الحملة من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا ، بالتعاون مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.ودعا المكتب أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة واستشعار أهمية العطاء وخدمة المجتمع .// انتهى //20:05ت م0196