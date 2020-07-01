اجتماعي / مكتب الرياضة بجازان ينظم حملة للتبرع بالدم غدًا
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
جيزان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
ينظم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع وزارة الصحة غدًا ، حملة للتبرع بالدم ، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .
وتستمر الحملة من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا ، بالتعاون مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.
ودعا المكتب أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة واستشعار أهمية العطاء وخدمة المجتمع .
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20:05ت م
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