عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسوقعت الحكومة الإيطالية اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية بقيمة 1.5 مليون يورو لدمج ودعم اللاجئين العراقيين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم في الأردن.وتهدف الاتفاقية التي وقعها السفير الإيطالي لدى الأردن فابيو كاسيسي وممثلة البرنامج سارة فيرير-أوليفيلا إلى توفير الفرصة للمجتمع العراقي في الأردن للاندماج بنشاط في حياة المجتمعات المحلية، وتحقيق التماسك الاجتماعي الأفضل والتكامل الاقتصادي.وستعزز الاتفاقية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة النفسية للنازحين العراقيين وتحسين المهارات المتعلقة بالعمل لمئات اللاجئين العراقيين والأردنيين وإنشاء شركات وتوفير التدريب لهم.// انتهى //21:42ت م0226