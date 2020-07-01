عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسأكّد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم أن موقف بلاده لم ولن يتغيّر من القضية الفلسطينية، مشدداً على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض ٍ في الضفة الغربية.وقال بحسب بيان للديوان الملكي الأردني: " لقد كنا واضحين جداً في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ".وأكد أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً مع عدد من الدول العربية والأوروبية لحماية مصالح الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأردن تتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية.// انتهى //21:45ت م0227