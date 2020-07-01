تونس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت تونس إصابة واحدة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1175 حالة مؤكدة.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه جرى اكتشاف الإصابة الجديدة إثر القيام بـ 513 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 1038 حالة تعاف ٍ من الفيروس.وأفاد أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 50 شخصاً بالتوازي مع وجود 87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.// انتهى //21:45ت م0228