الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنظمت صحة حفر الباطن محاضرة تثقيفية بعنوان " الحرص على صحة المجتمع "، استهدفت منسوبي فرع وزارة الزراعة بالمحافظة والمراجعين .وقدمت الفرق التوعوية خلال المحاضرة معلومات بالأمراض المعدية ، والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ، والإجراءات المتخذة في حالات الاشتباه وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمهما وعدم المصافحة ، والحد من التجمعات في المكان الواحد للحد من انتشار العدوى حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //21:45ت م0229