بريدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسواصلت الصالات والمراكز الرياضية بمنطقة القصيم استقبال منتسبيها والمستفيدين من الأنشطة الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية الوقائية المعلنة من وزارة الرياضة في (البروتوكول الطبي) المخصص لهذه الأنشطة، بما يضمن سلامة الرياضيين.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة لها تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت ، حفاظاً على سلامة وصحة مرتاديها ، حيث التزم العاملون ومرتادو تلك المراكز بتطبيق التعليمات من لبس الكمامات ، وقياس درجة الحرارة .وعملت المراكز والصالات الرياضية على توفير المعقمات ، والحرص على تعقيم وتطهير الأجهزة الرياضية والأرضيات ، وترك مسافة بين أجهزة التدريب لضمان التباعد الجسدي ، إضافة إلى وضع التعليمات التي تنص على تطبيق الاشتراطات الصحية عند مدخل المنشأة بشكل واضح .// انتهى //21:46ت م0230