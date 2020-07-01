الباحة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، ارتوت على أثرها الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:46ت م0231