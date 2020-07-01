عام / أمطار على منطقة الباحة
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
الباحة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
21:46ت م
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