الطائف 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسزرع الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف جهازا منظما لضربات القلب بشكل دائم لمريض بالعقد الثمانين من عمره كان يرقد بعناية القلب،وتعد العملية النوعية الثانية خلال أقل من أسبوعين.ونجح الفريق في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمريض من خلال تركيب جهاز المنظم الذي اختبر بنجاح.ويهدف زرع الجهاز لاستبدال الخلايا المنظمة الطبيعية الموجودة في قلب المريض ، وهي عبارة عن خلايا متخصصة في توليد الشارة المنظمة لدقات القلب ونقلها ، بسبب فقدان هذه الخلايا لأدائها أو نتيجة لخلل في أدائها ، حيث تقوم الخلايا المنظمة الطبيعية بعملها عن طريق إرسال إشارة كهربائية عن طريق الألياف العصبية ، ما يؤدي إلى تقلص ألياف عضلة القلب ، وهكذا يقوم القلب بوظيفته الحيوية وهي ضخ الدم عبر الجسم.ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode) تمر عبره الإشارات الكهربائية ، التي ينتجها جهاز تمر عبره الإشارات الكهربائية ، التي ينتجها جهاز تنظيم ضربات القلب ، لتصل لخلايا عضلة القلب ، وقد نقل المريض إلي عناية القلب لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالته بعد إجراء العملية التي قادها أطباء قسطرة القلب بالمستشفى ومشاركة فريق من كوادر التمريض والفنيين .وتشكل العمليات النوعية التي تجري بوحدة قسطرة القلب نقلة في الرعاية الطبية التخصصية على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف والتي بدأت بعملية زراعة صاعق كهربائي وزراعة منظم القلب الدائم والخطوات تجاه جراحة القلب المفتوح.// انتهى //21:47ت م0232