مكة المكرمة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية 504 جولات رقابية على الأنشطة الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أن الفرق الميدانية تكثف أعمالها لمتابعة المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ، حيث بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 10 منشآت لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته و أتلف 450 كغم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .وأشار أن تكثيف الحملات الرقابية يهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملحوظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغا جرى التعامل معها.انتهى21:54ت م0233