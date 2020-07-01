سياسي / وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني يجري اتصالاً مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس
أجرى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفري اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية والمغترين الأردني أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث جهود إيجاد حلول للتحديات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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