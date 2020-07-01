لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسأجرى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفري اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية والمغترين الأردني أيمن الصفدي.وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث جهود إيجاد حلول للتحديات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //21:54ت م0234