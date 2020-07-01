الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، ( تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس )، وذلك بعد قيامهم بالترويج لبيع ( 154 ) قطعة مزورة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية وذلك بعد أن قاموا بمعالجتها بمواد كيميائية وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة لتبدو بهيئة أثرية.صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، وأكد أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //21:59ت م0235