عام / أمانة الجوف وبلدياتها تزيل 1618 كتلة خرسانية بالأحياء والمواقع العامة
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
أزالت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها 1618 كتلة خرسانية من الأحياء والمواقع العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو المنصرم، ضمن أعمال الأمانة لتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى إزالة 4754 ملصقاً و821 لوحة مخالفة.
وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وإزالة كل المخالفات التي تشوه المشهد الحضري بمختلف المواقع ضمن نطاق البلديات التابعة، مؤكدة أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم 940 .
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