سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأزالت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها 1618 كتلة خرسانية من الأحياء والمواقع العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو المنصرم، ضمن أعمال الأمانة لتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى إزالة 4754 ملصقاً و821 لوحة مخالفة.وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وإزالة كل المخالفات التي تشوه المشهد الحضري بمختلف المواقع ضمن نطاق البلديات التابعة، مؤكدة أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم 940 .// انتهى //22:04ت م0236