رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسقام رئيس بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس نادر بن سلمان الفديد اليوم ، بجولة ميدانية على مشروع تطوير وترميم السور الخارجي لمبنى البلدية لتعزيز الطابع العمراني التراثي لقرية لينة التاريخية بما يتوافق وتكامل لينة التراثية الملبية لرغبات ومتعة عشاق التراث والأصالة ، واعتماد عينة الطلاء الطيني له ، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، الذي أكد على تعزيز الطابع العمراني التراثي لقرية لينة التاريخية ، حيث كان سموه قد أشار خلال زيارته قرية لينة العام الماضي أنها من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام ، ومن أقدم قرى شمال المملكة وتشتمل على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة.// انتهى //22:04ت م0237