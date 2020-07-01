رام الله 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اللواء جبريل الرجوب: إن الحركة تعمل لتعزيز الموقف الدولي ضد مخطط الضم المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولتمتين موقف الأمتين العربية والإسلامية لصالح فلسطين، العضو الرئيس في الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واستعادة الفعل الوطني والشعبي الفلسطيني في إطار استنهاض قوى شعبنا وفصائله، مؤكداً أننا سنقاوم المخطط بكل أشكاله.وأوضح الرجوب في تصريح اليوم، أن الموقف الدولي الصريح ضد المخططات الأمريكية والإسرائيلية والمستند للقانون الدولي الذي يكفل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م، بما فيها القدس، موقفٌ يتم تمتينه في إطار حل الدولتين، والمطلوب بناء جبهة دولية تُلزم الاحتلال بالتراجع الكلي عن مخطط الضم لأي أرض فلسطينية من ناحية المبدأ.// انتهى //22:10ت م0238