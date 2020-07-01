واشنطن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 43,644 إصابة مؤكدة و 560 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقاً لإحصائيات المراكز، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,624,873 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 127,299 حالة وفاة.// انتهى //22:13ت م0240