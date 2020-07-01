القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسعقد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم، اجتماعه الأول بنظيره الإيطالي المستشار ميكيل بريستبينو جاريتا، الذي تقلد منصبه حديثًا، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد في حضور عدد من أعضاء فريقي التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".وقالت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم: إن النائب العام المصري أكد خلال الاجتماع جدية التحقيقات التي تجريها "النيابة العامة المصرية" في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» -خلال عام ٢٠١٦م- وما يُتخذ من إجراءات فيها، مُشددًا على التزام "النيابة العامة المصرية" بعملها القضائي المستقل، وعدم تحركها أو تأثرها بما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة حول التحقيقات في تلك القضية.وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا في نهاية الاجتماع حرصَهما على استمرار التعاون الجادِّ والمثمر خلال الفترة القادمة، والتطلع لعقد لقاءات واجتماعات مباشرة في القريب العاجل، معربيْن عن تفاؤلهما بما سيُتخذ من إجراءات جادَّة من النيابتين خلال الفترة المقبل.// انتهى //22:25ت م0244