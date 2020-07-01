رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسقامت‏ بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية بحملة تعقيم لألعاب الأطفال الموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات، بالإضافة لتعقيم ميزان الشاحنات على طريق الشمال الدولي كإجراء احترازي وقائي حفاظاً على الصحة العامة، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها ، حيث يجري ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية،للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة باستخدام منتجات آمنة معتمدة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.‏وفي ذات الإطار تواصل بلدية شعبة نصاب ممثلة في إدارة الخدمات قسم النظافة أعمال تنظيف الشوارع والأحياء من أجل تحسين المظهر العام .// انتهى //22:30ت م0245