حائل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه مساء اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري .وفي بداية الاستقبال نوه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي وما بذلته الدولة من جهد ووقت ومال من أجل صحة المواطن والمقيم خلال جائحة كورونا .وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ولمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وزملائه ، متطلعاً للمزيد من الأعمال التطويرية التي تنعكس على تطور الخدمات الطبية وجودتها في المنطقة بإذن الله.من جهته قدم الدكتور حمود الشمري تقريراً مفصلاً عن الأعمال والإجراءات الاستباقية والتوعوية والعلاجية التي قام بها مركز القيادة والتحكم في صحة حائل منذ بداية جائحة كورونا وحتى تاريخ 30 / 6 / 2020 م ، واشتمل التقرير على الإجراءات و الاحترازات التي تتوافق مع التعاميم والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ، وباطلاع ودعم مباشر من سمو أمير المنطقة ومتابعة من سمو نائبه .// انتهى //22:31ت م0246