الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي، وانتقال ملكيتها من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.وتشمل عقارات النادي كلاً من ملعبه الرئيس "برامول لين" ومرافق التدريبات والفندق ومبنى مركز الأعمال وأكاديمية النادي.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز مالك النادي أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الإستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء بالنادي، وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير، رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وجدد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند الإعلان عن استحواذه الكامل على النادي.// انتهى //22:44ت م0247