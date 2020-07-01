الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأصدرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين اليوم الجدولة الجديدة للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2019 - 2020 .وتوقفت المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عند الجولة 22 وتبقي 8 جولات على ختام الدوري، حيث من المقرر أن تستأنف المسابقة يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس المقبل بلقاءات الجولة 23 ، التي ستشهد "ديربي الرياض" بين النصر والهلال يوم الأربعاء 5 أغسطس ، فيما سيقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة التي تليها ( 24 ) وتحديداً يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة ، والنصر " حامل اللقب " ثانياً برصيد 45 نقطة، والوحدة في المركز الثالث " 39 "نقطة ، والأهلي رابعاً "37 " نقطة.// انتهى //22:45ت م0248