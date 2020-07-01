جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسدشنت المنظمة العربية للسياحة أولى دوراتها التدريبية الموجهة لقطاع السياحة العربية بمشاركة منسوبي وزارات وهيئات السياحة العربية ، بحضور أكثر من ٤٥٠ متدرباً ، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي ، أن هذه الدورات أتت انطلاقاً من توجهات وإستراتيجيات المنظمة لدعم قطاع السياحة العربي، وبناء على توصية فريق إدارة الأزمات في إطار المنظمة والذي يتكون من أصحاب المعالي وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني ونخبة من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال، والذين أوصوا بأهمية تأهيل العنصر البشري لقيادة هذه الصناعة في ظل الظروف الراهنة ، حيث تم رفع التوصية إلى مجلس وزراء السياحة العرب الذي أقرها باجتماعه الطارئ برئاسة المملكة العربية السعودية منذ أقل من أسبوعين، وبناء على ذلك بادرت المنظمة في سرعة تنفيذ قرار المجلس بإنشاء منصة للتدريب بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعات عالمية .وأشار الحناوي إلى أن الدورة الأولى التي دشنت اليوم بعنوان جودة الخدمات السياحية قدمها رئيس قسم البرامج العربية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور أحمد أبو عامر ، تناولت شرحاً مبسطاً لنظم وأساسيات ومفاهيم جودة الخدمات السياحية، وتوضيح كيف يمكن للجودة أن تصبح جزءاً فعالاً في النظام الإداري للمنشآت السياحية ، ليتعلم المتدربون كيفية تنفيذ مفاهيم الجودة بالقطاع السياحي ، وذلك من خلال الشرح النظري والعملي لتطبيق مفاهيم الجودة بالقطاع السياحي بشكل احترافي .وأضاف أن محاور الدورة تناولت فهم محتويات نظام إدارة الجودة والفوائد من الجودة بالقطاع السياحي ، وفهم تطبيق المخاطر المبني على التفكير، والقيادة، وإدارة العمليات خصوصا أثناء الأزمات ( أزمة كورونا ) وتخطيط وإدارة عملية التدقيق بالإضافة إلي التعريف بالمواصفة الأيزو ٢١١٤٠١ والخاصة باستدامة وجودة القطاع السياحي وجودة القطاعات التابعة لها حيث تعد هذه المواصفة من أحدث المواصفات العالمية المعنية بتطبيق مفاهيم الجودة والاستدامة في قطاع السياحة .وأشار إلى أن الدورة سيعقبها سلسلة من الدورات التدريبية تستهدف تحقيق ١٠.٠٠٠ متدرب حتى نهاية عام 2020م لتأهيل الشباب العربي لقيادة قطاع السياحة العربية مستقبلا وخاصة بعد انتهاء جائحة كورونا كوفيد 19 حتى يعود القطاع كرافد اقتصادي مهم في تنمية مصادر الدخل بالدول العربية.وأفاد بأن الدورات تتمثل في إدارة المخاطر والأزمات، وأفضل الممارسات العالمية لتعافي القطاع السياحي من تداعيات كورونا، والقيادة والنتائج في الأزمات طبقاً لنموذج دائرة القيادة، وأنماط إدارة التغيير في الأزمات، إستراتيجيات إدارة التغيير، والابتكار والإبداع في المنشآت السياحية، والاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمة ، وآليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا ، والقيادة وطرق التعامل مع الأزمات.// انتهى //23:08ت م0250