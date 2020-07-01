رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية بتوزيع أكثر من 365 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمسجلين فيها، حيث يستمر التوزيع على مدى ثلاثة أيام ، مع الأخذ بجميع الإجراءات و الاحتياطات الوقائية اللازمة ،حيث تقوم الجمعية بإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في منازلهم،لافتةً إلى أنه يزداد عدد السلال بعدد أفراد الأسرة،وتشمل السلال الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والتمورالتي تحتاجها الأسرة، بهدف مساعدة الأسر المسجلة لدى الجمعية ، وإسهاماً من الجمعية في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ،وضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها طوال العام.// انتهى //23:19ت م0252