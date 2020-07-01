الأمم المتحدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسأدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نوديهو، مقتل أحد عمال الإغاثة في ولاية البحيرات، الذي أُطلقت النار عليه في سيارة إسعاف أثناء نقله لمصاب في 28 يونيو.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي.وشدد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية نوديهو، على أن هذه الأعمال العنيفة ضد العاملين في المجال الإنساني شنيعة وغير مقبولة، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه العاملين في المجال الصحي لمخاطر كبيرة جراء COVID-19، مبيناً أن عمال الإغاثة بحاجة إلى بيئة آمنة لتزويد الناس بالمساعدة التي يحتاجونها.// انتهى //23:30ت م0253