القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة شُفيت، و 3034 حالة وفاة.// انتهى //23:31ت م0254