رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسوقف رئيس بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس حمود بن هليل الحجيفي اليوم ، على بداية العمل بإعادة تأهيل وصيانة الشوارع بقرية ابن سوقي الواقعة في نطاق بلدية طلعة التمياط ، من خلال إزالة الطبقة الإسفلتية القديمة وإعادة السفلتة للطرق ضمن مشروع صيانة الطرق والشوارع.ووجه المهندس الحجيفي بإنجاز العمل وفق الجدول الزمني المعتمد ، لرفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع وفق برامج تحسين جودة الحياة ، ووفق معايير ومواصفات الطرق الحضرية ، تحقيقاً لرضى مستخدميها.// انتهى //23:32ت م0255