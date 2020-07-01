عام / أمانة جدة تنفذ جولاتها الرقابية على المراكز والأسواق التجارية لتطبيق الاحترازات
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
نفذت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولاتها الرقابية على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والعمل بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين .
ووقفت الفرق الرقابية على عملية التعقيم والتطهير لهذه المنشآت ، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة ، في حين تمثلت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص ، وتدني مستوى النظافة العامة ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، ووجود مواد مجهولة المصدر .
ودعت أمانة المنطقة إلى التعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .
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