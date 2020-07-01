جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولاتها الرقابية على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والعمل بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين .ووقفت الفرق الرقابية على عملية التعقيم والتطهير لهذه المنشآت ، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة ، في حين تمثلت المخالفات المرصودة في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص ، وتدني مستوى النظافة العامة ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، ووجود مواد مجهولة المصدر .ودعت أمانة المنطقة إلى التعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .// انتهى //23:41ت م0256