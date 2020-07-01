الرس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الرس بمبادرة "ملتزمون" للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" ، والتي تشرف عليها إمارة المنطقة وينفذها التجمع الصحي وعدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمحافظة ، حيث تستهدف المبادرة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن مشاركة الفرع بهذه المبادرة جاءت بالتزامن مع انطلاق حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.يذكر أنه ينطلق يومياً منذ التدشين جولات توعوية في المحافظة بمشاركة دوريات الهيئة وعدد من الجهات الحكومية .// انتهى //23:42ت م0257