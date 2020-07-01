عام / الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإجمالي 49069
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
أبوظبي 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس
سجلت الإمارات 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالةً.
وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالةً.
وأضافت
// انتهى //
23:44ت م
0258