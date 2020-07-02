واشنطن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشرا ستاندر آند بورز 500 ومؤشر ناسداك في سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم، إلا أن مؤشر داو جونز الصناعي أنهى تداولاته اليومية على انخفاض.وسجل المؤشر ستاندر آند بورز 500 في نهاية جلسة التداول في بورصة وول ستريت ارتفاعاً 15.57 نقطة، أو 0.50 في المئة، إلى 3115.86 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 95.86 نقطة، أو 0.95 في المئة، ليغلق عند 10154.63 نقطة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 77.91 نقطة، أو 0.3 في المئة، إلى 25734.97 نقطة.// انتهى //00:07ت م0260