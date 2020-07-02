جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسصادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل 60 طناً من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قام بها المكتب ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع المحافظة والبلدية والجهات الأمنية.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، أن تنفيذ هذه الجولات يأتي حرصاً من الوزارة للحفاظ على الأشجار وعدم قطعها والذي يعتبر مخالفة لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها .وأضاف ، أن الكمية المضبوطة من الحطب المحلي دليل على ضعف الوعي البيئي عند بعض أفراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البريه في المنطقة ، داعياً الجميع للتعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي والحد من ظاهرة الاحتطاب ، مثمناً جهود ومتابعة محافظ الكامل طراد بن فهد البركاتي ، مما أنجح أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل وجولاته الميدانية للحد من هذه الظاهرة ، حيث تستمر عمليات المتابعة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين ، مشدداً على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية .// انتهى //00:16ت م0261