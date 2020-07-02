الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الرياض أكثر من 9،573 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 1222 غرامة فورية بحق المخالفين.وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //00:16ت م0262