عام / المعهد الصناعي بسراة عبيدة مستمر في استقبال طلبات القبول ببرامجه
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
ظهران الجنوب 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة , استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.
وقال عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي المهندس فيصل القحطاني ، أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .
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