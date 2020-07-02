ظهران الجنوب 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة , استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.وقال عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي المهندس فيصل القحطاني ، أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .// انتهى //00:17ت م0263