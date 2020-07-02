جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأٌقامت جمعية أصدقاء البيئة محاضرة اليوم عبر الاتصال المرئي بعنوان " استدامة الغابات والتشجير في بيئات المملكة " ، والتي ألقاها مدير إدارة الغابات والتشجير في وزارة البيئة والمياه والزراعة قتيبة بن حمود السعدون .وتطرقت المحاضرة عن الغابات والنظام الغابي في المملكة ، والوضع الراهن للغابات والتحديات التي تواجهها ، والتحول الإستراتيجي في السياسات البيئية والآليات المؤسسة في المملكة والخطط المستقبلية .وسلطت المحاضرة الضوء على مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات التي تستهدف زراعة ٦ ملايين شجرة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢٠ ، وزراعة ١٢ مليون شجرة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ في عدد من مناطق المملكة ، حيث يتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لضمان بيئة وموارد طبيعية مستدامة ضمن منظومة البرنامج من خلال مشروعات تنموية تحقق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ، أطلقت في شهر ربيع الأول الماضي المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجر والتنمية المستدامة للمراعي والغابات ، والتي تعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ، التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع .وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر ، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي ، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة ، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية ٦٠٪ من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة .// انتهى //00:21ت م0265