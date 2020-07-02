الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسشارك الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم ومساعده إبراهيم القباع في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار يومين عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد" للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء لمنطقة غرب آسيا.واستعرض المؤتمر أحدث التطورات في إدارة كرة القدم، ورؤية وأهداف الاتحاد القاري، وأفضل الممارسات الإدارية للاتحادات الوطنية الأعضاء.يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة كل من الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويندسور جونومدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي الكوري الجنوبي شين مان غيل، والمدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم ستيفن مارتنز، ومدير تطوير كرة القدم في "فيفا" آرسين فينجر، ورئيس الاتحاد الروماني للعبة رزفان بورلينو.// انتهى //00:22ت م0267