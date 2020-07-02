تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نورالدين الري في اتصال هاتفي مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بورال مختلف أوجه الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتنويعها في شتى المجالات.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن بورال أكد خلال الاتصال الهاتفي مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لتونس لتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود، وتوطيد أسس الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف المجالات.واتفق الجانبان على حسن الإعداد للمواعيد والاستحقاقات القادمة، ومنها بالخصوص الدورة القادمة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي، وعلى مواصلة التشاور بخصوص مستقبل الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف المجالات.// انتهى //00:29ت م0268