سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية اليوم دورة عن بعد بعنوان "منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد" ، لنزلاء سجن سكاكا.وتطرقت الدورة التي قدمها عبدالسلام بن خيران الرويلي من منسوبي التنمية الاجتماعية ، إلى دعم البنك للنزلاء من خلال عدة برامج وفعاليات لتطوير مهاراتهم وتقديم القروض والاستشارات والدراسات المجانية للمشروعات المستقبلية ودعمها من خلال المسارات التي يوفرها البنك .ويأتي هذا التعاون لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال إسهام مديرية السجون في إصلاح وتأهيل السجناء بواسطة البرامج التطويرية والتشغيلية المتنوعة ، وسعت المديريةالعامة للسجون باستمرار تنفيذ الدورات والبرامج عن بُعد والاستفادة القصوى من الخدمات التقنية وتفعيل الشراكات الاجتماعية والالتزام بأعلى درجات الاحترازات الوقائية.ووجه مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله العتيبي شكره لمدرب البرنامج، وأعرب عن خالص تقديره لمسؤولي البنك لما قدموه من معلومات وشرح شامل لتثقيف نزلاء السجون.// انتهى //00:33ت م0269