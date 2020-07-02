الأحساء 10 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسعقدت جمعية البر في محافظة الأحساء، عدد من الاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق (Microsoft Teams ) لبحث تنفيذ مشروع الأضاحي لعام 1441هـ برئاسة مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين نائب المشرف العام على مشروع الأضاحي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، بحضور مديري الإدارات بالإدارة العامة للجمعية، ومديري المراكز التابعة للجمعية المشاركة في تنفيذ المشروع.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن اجتماعات هذا العام جاءت وفق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد، والتي استعرضت نتائج وأرقام المشروع خلال العام الماضي، واستفادت منه أكثر من 35 ألف أسرة مستفيدة من برامج ومشاريع الجمعية، موضحا أنه خلال الاجتماع التحضيري تم التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية اثناء تنفيذ المشروع، وتكليف لجنة لاختيار وتحديد أسعار الأضاحي وبحث اختيار المورد، إضافة إلى متابعة احتياجات المشروع قبل بدئه.من جانبه، أوضح أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح آل عبدالقادر، أن الجمعية بدأت التحضير لمشروع الاضاحي لهذا العام، إذ سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل الافتراضية لموظفي الجمعية لتعريفهم بالمشروع قبل انطلاقته، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية أثناء استقبال الموكلين، ليتمكنوا من الإجابة على استفسارات الراغبين في توكيل الجمعية لذبح أضحيته.وأشار آل عبدالقادر، إلى أن متجر البر الالكتروني سيسهل على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من مختلف مناطق المملكة الوصول للجمعية إلكترونيا من خلال زيارة موقع الجمعية الإلكتروني، واختيار نوع الأضحية والتعرف على الأسعار حسب المدرج في المتجر، حيث يأتي ذلك حرصا من الجمعية على تسهيل استقبال التوكيل بذبح الأضاحي .// انتهى//01:10ت م0271