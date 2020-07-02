باماكو 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدى بلاده.وتركز اللقاء حول الوضع الإنساني بكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو إلى جانب التطرق إلى العنف الذي يتعرض له المدنيون في منطقة الساحل على أيدي الجيوش الوطنية.وقد سلم سفراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، رئيس الوزراء المالي خلال اللقاء مذكرة حول الوضع الإنساني بمنطقة الساحل.وكانت الأمم المتحدة قد دعت قبل أيام، السلطات المالية إلى التحقيق بشفافية وعدالة، في مقتل 580 مدنياً في البلاد منذ يناير 2020.وتشير معطيات رسمية أوردتها وكالة الأنباء المالية إلى أن عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي، والأمراض، والمجاعة، وعدم القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية بسبب الأزمة الأمنية المستعرة بمنطقة الساحل منذ عام 2012، وجائحة كوفيد 19.// انتهى //01:20ت م0272