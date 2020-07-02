كيب تاون 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب إفريقيا 8 آلاف و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية هي الأعلى في البلاد منذ تفشي الفيروس في خمسة مارس الماضي.وأفادت معطيات لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 159 ألفاً و333 إصابة مؤكدة بهذا الوباء.ولفتت نفس المصادر الانتباه إلى تعافي 76 ألفاً و 25 شخصاً من الفيروس بالتوازي مع تسجيل ألفين و 749 حالة وفاة.وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة الإفريقية بعدد مصابي فيروس كورونا.// انتهى //01:22ت م0273