الشماسية 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بمبادرة "ملتزمون" للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" ، والتي تشرف عليها إمارة المنطقة ، وينفذها التجمع الصحي وعدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمحافظة.وتستهدف المبادرة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما تعد مشاركة الفرع بهذه المبادرة تزامنا مع انطلاق حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .يذكر أنه ينطلق يومياً منذ التدشين جولات توعوية في المحافظة بمشاركة دوريات الهيئة وعدد من الجهات الحكومية .// انتهى //01:23ت م0274