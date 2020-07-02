عام / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الشماسية تشارك في مبادرة "ملتزمون"
الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
الشماسية 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بمبادرة "ملتزمون" للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" ، والتي تشرف عليها إمارة المنطقة ، وينفذها التجمع الصحي وعدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمحافظة.
وتستهدف المبادرة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما تعد مشاركة الفرع بهذه المبادرة تزامنا مع انطلاق حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
يذكر أنه ينطلق يومياً منذ التدشين جولات توعوية في المحافظة بمشاركة دوريات الهيئة وعدد من الجهات الحكومية .
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