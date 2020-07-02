الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتعيين السويسري مانويل نافارو مديرًا لدائرة الحكام.ويأتي قرار تعيين السويسري خلفًا للبريطاني جاكوب كولين الذي تم تكليفه مديرًا لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR حتى نهاية عقده، حيث تأتي هذه الخطوة تحقيقًا للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة الحكام، ولما يملكه نافارو من خبرات عملية طوال مسيرته في مجال التحكيم.وتولى مانويل عددًا من المناصب، أبرزها نائب مدير دائرة الحكام ومدير تقنية VAR والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى عمله على تطوير الحكام والمحاضرين، والإشراف على حكام كأس العالم 2014 و2018.وكان السويسري نافارو عمل خلال مسيرته كمساعد حكم وشارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.// انتهى //03:00ت م0276