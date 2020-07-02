نواكشوط 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472 إصابة مؤكدة.وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 803 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 55 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1677 شخصًا.وأفاد المسؤول الصحي أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين عند 129 حالة وفاة.// انتهى //03:20ت م0278