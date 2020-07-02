تونس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أنه تم خلال الاتصال الهاتفي بحث سبل تعزيز العلاقات التي تجمع الشعبين، ودعم التعاون الثنائي واستعادة حركية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.وأضاف البيان أن الوزير التونسي جدد التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي، والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يفضي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.// انتهى //03:35ت م0279