واشنطن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسقام الممثل الأمريكي الخاص لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي بريان هوك، بزيارة إلى النمسا اليوم، لإجراء مشاورات حول إيران.والتقى الممثل الخاص خلال الزيارة بوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، لمناقشة انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.كما التقى هوك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسى، لمناقشة أعمال التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، والتعبير عن الدعم الكامل لاحتراف الوكالة وموضوعيتها.وأكد المسؤول الأمريكي ضرورة أن يمتثل النظام الإيراني لالتزاماته بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي من خلال تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات والوصول المطلوب بموجب اتفاقياتها.// انتهى //03:47ت م0280