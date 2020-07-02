تونس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو2020 م واسأكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري أن موقف تونس من الملف الليبي واضح ويرتكز على الشرعية الدولية والقرارات الدولية والاتفاق السياسي المعروف في علاقته بحكومة الوفاق الليبية والمجلس الأعلى الرئاسي والبرلمان الليبي.وأضاف الوزير التونسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء " الرسمية " مساء اليوم أن تونس تدعو إلى حل سياسي ليبي ليبي، وترفض كل التدخلات الخارجية في هذا البلد، وسترفض أي تدخل مستقبلاً.وأفاد أن الدبلوماسية التونسية تعمل في هدوء، وتتفاعل يوميًا مع كل الأطراف الليبية المعنية والأطراف الدولية الفاعلة، وتعمل على إيجاد صيغة أمثل لإعادة إحياء المسار السياسي، حتى يقرر الليبيون مصير بلدهم بأنفسهم، لافتًا النظر إلى أن هناك جهود طيبة لا بد أن تتضافر من أجل إقناع الليبيين بضرورة الحوار كي يقرروا بأنفسهم مصيرهم.وشدد على أن أمن ليبيا هو من الأمن القومي التونسي، ومصالح البلدين مترابطة ومتشابكة، مؤكدًا أن تونس تعمل على تهيئة أجواء إيجابية بين الفرقاء من أجل تحريك العملية السياسية، والبناء على نتائج مسار برلين.كما شدد الوزير التونسي على أنه ليس هناك تغيير في الموقف التونسي من الملف الليبي، وأن الرئيس التونسي قيس سعيد هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة.// انتهى //03:49ت م0281