نيويورك 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 01 يوليو 2020م واسأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع بكراتشي في باكستان، في 29 يونيو 2020 ، والذي أسفر عنه مقتل عدة أشخاص.وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي أصدره المجلس مساء اليوم، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها إلى العدالة.وحث أعضاء المجلس في البيان، جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة باكستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.// انتهى //04:02ت م0283