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الخميس 1441/11/11 هـ الموافق 2020/07/02 م واس
الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن مشعل يدشن مقر جمعية أصدقاء بنوك الدم ويكرم مدير مرور القصيم
أمير الرياض يشكر جمعية خيرات
المملكة تؤكد حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية
الداخلية تعلن عن احترازات وتدابير إضافية لمواجهة كورونا
بخاري يستقبل دوروثي والسفير البريطاني
تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة محلياً
"الوليد الإنسانية" و"الإيسيسكو" تساعدان 10 دول أفريقية لمحاربة كورونا
الجوازات تطلق خدمة «طلب تقرير مقيم»
«نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وحماية المال العام
الشورى يقر دعم إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق الرؤية
بعد ثلاث سنوات من الدراسة.. تعديل نظام التحكيم السعودي
إغاثي الملك سلمان يكافح حمى الضنك في عدن ويقدم مساعدات في الزعتري
الصحة: (3402) حالة مؤكدة جديدة بكورونا والرياض تسجل 401 حالة
المملكة ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول إيران : طهران تنتهك القوانين الدولية وتهدد إمدادات النفط
الأمم المتحدة تتبنى «وقف النزاعات» لمكافحة كورونا
الكشف عن الخرائط الإسرائيلية للضم
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