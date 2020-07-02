الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن مشعل يدشن مقر جمعية أصدقاء بنوك الدم ويكرم مدير مرور القصيمأمير الرياض يشكر جمعية خيراتالمملكة تؤكد حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقليةالداخلية تعلن عن احترازات وتدابير إضافية لمواجهة كورونابخاري يستقبل دوروثي والسفير البريطانيتصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة محلياً"الوليد الإنسانية" و"الإيسيسكو" تساعدان 10 دول أفريقية لمحاربة كوروناالجوازات تطلق خدمة «طلب تقرير مقيم»«نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وحماية المال العامالشورى يقر دعم إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق الرؤيةبعد ثلاث سنوات من الدراسة.. تعديل نظام التحكيم السعوديإغاثي الملك سلمان يكافح حمى الضنك في عدن ويقدم مساعدات في الزعتريالصحة: (3402) حالة مؤكدة جديدة بكورونا والرياض تسجل 401 حالةالمملكة ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول إيران : طهران تنتهك القوانين الدولية وتهدد إمدادات النفطالأمم المتحدة تتبنى «وقف النزاعات» لمكافحة كوروناالكشف عن الخرائط الإسرائيلية للضم// يتبع //06:01ت م0003