وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( تآمر إيران ): بعد التقرير الدقيق للأمين العام للأمم المتحدة بثبوت استخدام أسلحة صاروخية من طراز كروز “من أصل إيراني” في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية العام الماضي ، لم يعد المجتمع الدولي بحاجة إلى أدلة وقرائن يقينية على خطورة النظام الإيراني إقليميا ودوليا ، ولطالما أكدت المملكة على ذلك وهي الأكثر تعرضا لجرائم المشروع التآمري الإيراني وأذرعه من الميليشيات الإرهابية في المنطقة، ودعوتها بضرورة محاسبة تلك الدولة المارقة والراعية الأولى للإرهاب في العالم ، واتخاذ المزيد من القرارات العقابية لردع العبث الخطير المهدد لسلامة الأمن الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية التي ترتبط بها مصالح العالم بدرجة كبيرة.وختمت : وفي هذا السياق رحبت المملكة بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار ( 2231 ) بشأن ثبوت الاعتداءات بأسلحة إيرانية ، مؤكدة أن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة ،كما أن سلطاتها تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية ، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى كقوة للتدمير ومحاولات زعزعة الاستقرار والدمار ، وهو مايدرك خطورته الشركاء الدوليون بكثير من الحقائق والرصد المتواصل للسلوك العدواني طويل الأمد في أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.// يتبع //06:01ت م0006