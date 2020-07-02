كانبيرا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتوره ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية تدعم حل الدولتين، حل تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليًا.وحثت الوزيرة جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي من الممكن أن تقوض مساعي التوصل إلى حل الدولتين، بما في ذلك أعمال العنف والإرهاب من ضمنها الاعتداء على المدنيين وأيضا مصادرة الأراضي والهدم والنشاط الاستيطاني.وأضافت الوزيرة باين أن الحكومة الأسترالية تتابع بقلق الخطط الإسرائيلية المحتملة أحادية الجانب لضم أراض في الضفة الغربية.وأردفت وزيرة الخارجية الأسترالية في البيان "التركيز يجب أن يكون على العودة إلى مفاوضات مباشرة وحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل ترتيب سلام دائم ومرن في أقرب وقت ممكن".// انتهى //06:03ت م0009